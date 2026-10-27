Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Saral'ı vuran Uzuner İznik'te yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Saral'ı vuran Uzuner İznik'te yakalanıp tutuklandı

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Gölcük\'te MHP\'li meclis üyesi Saral\'ı vuran Uzuner İznik\'te yakalanıp tutuklandı
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Gölcük'te MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral, ailevi bir sorunu konuşmak için buluştuğu çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner'in silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanan Uzuner, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral'ı tabancayla vurarak öldüren çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana geldi. MHP'li Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral ile çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner, aileleri arasında yaşanan bir sorunu konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzuner, Saral'a tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saral, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İZNİK'TE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Ali İhsan Uzuner'in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsi aracıyla Bursa'nın İznik ilçesine gittiği belirlenen Uzuner, bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan Uzuner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Saral'ı vuran Uzuner İznik'te yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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