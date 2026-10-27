Gölcük'te öldürülen MHP'li Murat Saral'ın cenazesine siyasi temsilciler katıldı - Son Dakika
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Gölcük'te öldürülen MHP'li Murat Saral'ın cenazesine siyasi temsilciler katıldı

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Gölcük\'te öldürülen MHP\'li Murat Saral\'ın cenazesine siyasi temsilciler katıldı
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Gölcük'te silahlı kavgada öldürülen MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral'ın cenazesi Tevfik Hoca Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Hasaneyn Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı; zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Belediye Meclis Üyesi Murat Saral'ın cenazesi toprağa verildi.

Dün çıkan kavgada yaşamını yitiren Saral'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Tevfik Hoca Camisi'ne getirildi. Saral'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle namazının ardından Hasaneyn Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Murat Motor, İYİ Parti İlçe Başkanı Nihat Yıldız, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, zanlı A.İ.U'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta dün çıkan silahlı kavgada A.İ.U. tarafından vurulan MHP'li Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Murat Saral (49) kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polis ekiplerince Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gölcük'te öldürülen MHP'li Murat Saral'ın cenazesine siyasi temsilciler katıldı - Son Dakika
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