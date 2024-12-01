Gölcük\'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunun Yalova istikametinde seyreden M.Ç'nin kullandığı 34 EOY 993 plakalı otomobil, Halıdere Yalı Mahallesi mevkisinde B.A. idaresindeki 41 K 2424 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.A'nın kullandığı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.E.B. ile E.A. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.