Gölcük'te araç konvoyuyla terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları lanetlendi - Son Dakika
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Gölcük'te araç konvoyuyla terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları lanetlendi

Gölcük\'te araç konvoyuyla terör olayları ve İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları lanetlendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kudüs Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, Kavaklı, Çiftlik, Şirinköy, Saraylı ve Örcün mahallelerini dolaşarak terör olaylarına ve İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan vatandaşlar, klakson çalarak lanetlerini dile getirdi.

11.02.2024 16:25
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan araç konvoyuyla, terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlendi.

Kudüs Gönüllüleri Platformunca düzenlenen etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturanlar, Kavaklı, Çiftlik, Şirinköy, Saraylı ve Örcün mahallelerini dolaştı.

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan vatandaşlar, klakson çalarak, terör olaylarına ve İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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