Gölcük Tersanesi 100. yılında 34 Türk, 23 yabancı gemi inşa ediyor - Son Dakika
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Gölcük Tersanesi 100. yılında 34 Türk, 23 yabancı gemi inşa ediyor

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Gölcük Tersanesi 100. yılında 34 Türk, 23 yabancı gemi inşa ediyor
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Gölcük Tersanesi'nin 100. kuruluş yıldönümü töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri için aynı anda 34 gemi inşa edildiğini söyledi. Tatlıoğlu, yabancı deniz kuvvetleri için 23 gemi inşa edildiğini, 14 gemi daha ekleneceğini belirtti.

KOCAELİ'de bulunan Gölcük Tersanesi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesinin bir asırdır donanmaya güç kattığını söyledi. Oramiral Tatlıoğlu, "Gölcük'te reis sınıfı denizaltılar, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 9'uncu gemisi Pınarhisar ve MİLDEN'in inşa çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla aynı anda 34 gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri olarak askeri ve sivil tersanelerimizde inşa ediyoruz. Aynı zamanda 23 gemiyi de yabancı deniz kuvvetleri için tasarlıyor ve inşa ediyoruz" dedi.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ın yanı sıra Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Dr. İzzet Emre Afacan, askeri erkan ve tersane personeli katıldı.

Törende konuşan Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral İzzet Emre Afacan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın Cumhuriyetin denizlerde bağımsız olma iradesinin hikayesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Tersane 1970'li yıllardan itibaren denizaltı inşa kabiliyeti kazandı. Ay sınıfıyla başlayan süreç Preveze, Gür ve Reis sınıfı denizaltılarla devam etti. Reis sınıfının ilk iki denizaltısı TCG Piri Reis ve TCG Hızır Reis donanmaya teslim edildi. MİLDEN projesiyle inşa kabiliyeti milli tasarım gücüyle birleştirildi. Tersane bugüne kadar toplam 512 gemi ve deniz aracını inşa ederek Deniz Kuvvetlerine teslim etti. 17 Ağustos 1999 depreminde kaybedilen büyük tonajlı muharip gemi inşa kabiliyeti, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi ile yeniden kazanıldı."

GÖLCÜK'E BÖLGENİN EN BÜYÜK HAVUZU

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Gölcük Tersanesinin bir asırlık tecrübesiyle donanmanın ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek şöyle konuştu:

"Reis sınıfı denizaltıların inşası ve MİLDEN'in tasarım faaliyetlerinin yanı sıra Gür ve Preveze sınıfı denizaltılar ile Barbaros sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonları sürüyor. Tersanenin sorumluluğundaki 86 platformun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Dost ve müttefik ülkelere de eğitim, bakım ve modernizasyon desteği verildi. Milli uçak gemisinin güvenli şekilde havuzlanmasına imkan sağlayacak Taş Havuz Projesinin projelendirme çalışmaları sürüyor. Bölgenin en büyük havuzu olması planlanan yatırımın, Gölcük Tersanesinin gemi inşa ve bakım kapasitesini artıracak."

'AYNI ANDA 34 GEMİ İNŞA EDİYORUZ'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nin bir asırdır donanmaya güç kattığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Tersane geçmişten bugüne gemi inşası, bakım, onarım ve araştırma faaliyetleriyle Deniz Kuvvetlerinin gelişiminde önemli rol oynadı. Gölcük'te Reis sınıfı denizaltılar, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 9'uncu gemisi Pınarhisar ve MİLDEN'in inşa çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla aynı anda 34 gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri olarak askeri ve sivil tersanelerimizde inşa ediyoruz. Aynı zamanda 23 gemiyi de yabancı deniz kuvvetleri için tasarlıyor ve inşa ediyoruz. Savunma Sanayi İcra Komitesinde alınan kararlarla mevcut inşa çalışmalarına 14 gemi daha eklenecek. Bunlar 3 Tepe sınıfı muhrip, 2 mayın avlama gemisi, 2 milli hücum bot, 2 tank çıkarma gemisi, 1 İstif sınıfı okul gemisi ve 4 açık deniz karakol gemisi. Milli uçak gemisinin de gelecek yıl 27 Eylül'de denize indirilmesi planlanıyor."

EMEKLİ PERSONELE BELGE TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından, merhum emekli tersane personelinin röportajlarının yer aldığı 'Dünden Bugüne ve Yarına Gölcük Tersanesi' konulu sunum izlendi. Emekli tersane komutanlarına ve Gölcük Tersanesinde uzun yıllar görev yapan personele anı objeleri ile hizmet belgeleri takdim edildi. Ardından Gölcük Tersanesi Komutanlığı Orkestrası müzik dinletisi sundu.

KARAKOL GEMİSİNİN İLK KAYNAĞI YAPILDI

Tören kapsamında, Türk Deniz Kuvvetlerinin keşif, gözetleme, karakol ve su üstü harbi görevlerinde kullanılacak Açık Deniz Karakol Gemisi'nin ilk kaynağı yapıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığına bağlı Can Salı Atölye Binası ile Sürülebilir Direk Atölyesi'nin hizmete girmesi, MİLDEN Mukavim Tekne İnşa Hattı modernizasyonunun tamamlanması ve Taş Havuz Projesi'nin başlangıcı nedeniyle kurdele kesildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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