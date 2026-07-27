Muratpaşa Belediyesi\'nin “Gold Town” uygulaması, konaklama işletmelerine doğru genişliyor

(ANTALYA) - Antalya'da yeme içme işletmelerinde güven ve kalite standardı oluşturan Gold Town Sertifika Programı, küçük oteller, pansiyonlar ve butik konaklama işletmelerine doğru genişliyor. Muratpaşa Belediyesi ile Antalya Otelciler, Pansiyoncular, Camcılar, Reklamcılar ve Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokolle kent içi turizmde bağımsız denetim ve belgelendirme dönemi başlayacak.

Gıda güvenliği ve hijyen alanında restoran, kafe, lokanta ve pastanelere yönelik uygulanan Gold Town Sertifika Programı, konaklama sektörünü de kapsayacak şekilde büyüyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Oda Başkanı Özcan Sucu'nun imzaladığı protokolle küçük oteller, pansiyonlar ve butik konaklama işletmeleri belirlenen hizmet standartları doğrultusunda denetlenecek. Kriterleri karşılayan işletmelerin hizmet kalitesi sertifikayla tescil edilerek iç ve dış turizm pazarında görünür hale getirilecek.

KALEİÇİ'NDEN ANTALYA'YA YAYILACAK

Oda Başkanı Özcan Sucu, protokolün şehir merkezindeki konaklama işletmelerini belirli kalite standartlarına taşımayı amaçladığını söyledi. Çalışmanın aynı zamanda "her şey dahil" sistemi içinde kalan turistin kent merkeziyle buluşmasına katkı sağlayacağını belirten Sucu, "İnşallah attığımız bu adım, özellikle Kaleiçi'nden başlayarak Muratpaşa'ya ve şehrimizin bütün ilçelerine yayılan örnek bir proje olur" dedi.

"NİTELİKLİ TURİZMİ TESCİL ETMELİYİZ"

Başkan Uysal, Antalya'nın nitelikli turizm hedefi için sunduğu hizmetin kalitesini ölçmesi, belgelemesi ve dünyaya anlatması gerektiğini vurgulayarak, "Şehrimiz nitelikli turizm istiyorsa belli bir seviyeye kendimizi çıkarmamız, bunu tescil etmemiz, bunu da bütün dünyayla paylaşmamız gerekiyor. Gold Town Sertifikasyon Programı'mız bu işe yarıyor. Her geçen gün gastronomi işletmelerimiz Gold Town Sertifikası alabilmek için çaba gösteriyor ve yüksek kalite standardını tescil edenler arasına katılıyor" ifadelerini kullandı.

Gold Town'ın tek bir sektöre bağlı kalmayacak şekilde tasarlandığını belirten Uysal, "Küçük otellerimizi, pansiyonlarımızı ve konaklama işletmelerimizi dünya standardında bir sertifikasyonla kamuoyuna, iç ve dış turizm pazarına sunma imkanını hep birlikte yakalayacağız" diye konuştu.

BAĞIMSIZ DENETİM, DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Yeni modelin temelinde bağımsız denetim ve ölçülebilir hizmet kalitesi yer alacak. İşletmelerin yalnızca beyanlarıyla değil, sahada yapılacak incelemeler sonucunda sertifika almaya hak kazanacağını belirten Uysal, "Bağımsız bir denetim mekanizması oluşturuyoruz. İşletmelerimizi denetleyeceğiz. Belli bir hizmet standardına ulaştıklarını sertifikayla tescil edeceğiz. Bunu da Türkiye'de ve bütün dünyadaki ilgililerle, turizm pazarıyla paylaşacağız" dedi.

HER ŞEY DAHİLDEN KENTİN İÇİNE

Muratpaşa Belediyesi, kente gelen turistlerin önemli bölümünün şehir merkezine uğramadan tatilini tamamlamasına karşı kent içi turizmi güçlendiren projeler yürütüyor. Gold Town da bu stratejinin "güven" ayağını oluşturuyor.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve uluslararası hijyen firması Diversey iş birliğiyle gıda işletmelerinde başlatılan Gold Town, yeni protokolle gastronomiden konaklamaya uzanan bütüncül bir güven zincirine dönüşecek.