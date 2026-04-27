Goldman Sachs'tan petrol uyarısı: Stoklarda 'sıra dışı' erime olabilir

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin uzun süre kapalı kalma ihtimalinin stoklarda 'sıra dışı' bir erimeye yol açacağı uyarısında bulunarak, petrol fiyatlarına yönelik öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Analistler, Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına ortalama 90 dolara yükseleceğini öngördü. Daha önceki beklenti 80 dolardı.

Basra Körfezi'ndeki günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının, nisan ayında küresel petrol stoklarının rekor bir hızla, günde 11-12 milyon varil azalmasına neden olduğu tahmin ediliyor. Bu tür 'aşırı stok çekimlerinin sürdürülebilir olmadığı' belirtilirken, arz şoku daha uzun sürerse talepte daha keskin düşüşler gerekebileceği ifade edildi.

Goldman Sachs, rafine ürünlerdeki arz kıtlığı ve fiyat artışlarının ekonomiyi zorlayabileceğine işaret ederek, ekonomik risklerin ham petrol temel senaryosunun öngördüğünden daha büyük olduğu uyarısını yaptı. Banka, bu çeyrekte günlük 9,6 milyon varil açık olacağını, Brent petrolün 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 93 dolar seviyelerinde seyredeceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley ise daha temkinli bir görünümle tahminlerini sabit tuttu. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık sebebiyle Basra Körfezi çıkışlı sevkiyatlarda günlük 14,2 milyon varillik bir düşüş yaşandığını, ancak bu açığın bir bölümünün zayıflayan talep ile dengelendiğini savundu. Brent petrolün bu çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar olacağı yönündeki beklentisini korudu.