Goldman Sachs'tan petrol uyarısı: Stoklarda 'sıra dışı' erime olabilir

27.04.2026 13:46
Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin uzun süre kapalı kalma ihtimalinin stoklarda 'sıra dışı' bir erimeye yol açacağı uyarısında bulunarak, petrol fiyatlarına yönelik öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Analistler, Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına ortalama 90 dolara yükseleceğini öngördü. Daha önceki beklenti 80 dolardı.

Basra Körfezi'ndeki günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının, nisan ayında küresel petrol stoklarının rekor bir hızla, günde 11-12 milyon varil azalmasına neden olduğu tahmin ediliyor. Bu tür 'aşırı stok çekimlerinin sürdürülebilir olmadığı' belirtilirken, arz şoku daha uzun sürerse talepte daha keskin düşüşler gerekebileceği ifade edildi.

Goldman Sachs, rafine ürünlerdeki arz kıtlığı ve fiyat artışlarının ekonomiyi zorlayabileceğine işaret ederek, ekonomik risklerin ham petrol temel senaryosunun öngördüğünden daha büyük olduğu uyarısını yaptı. Banka, bu çeyrekte günlük 9,6 milyon varil açık olacağını, Brent petrolün 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 93 dolar seviyelerinde seyredeceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley ise daha temkinli bir görünümle tahminlerini sabit tuttu. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık sebebiyle Basra Körfezi çıkışlı sevkiyatlarda günlük 14,2 milyon varillik bir düşüş yaşandığını, ancak bu açığın bir bölümünün zayıflayan talep ile dengelendiğini savundu. Brent petrolün bu çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar olacağı yönündeki beklentisini korudu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
