Göle'de yoğun sis etkisi

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Göle'de sis etkili oldu

ERZURUM - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sis zaman zaman görüş alanını tamamen kapattı.

Ülkemizin doğu kesiminde yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışlı hava bazı yörelerde farklı hava şartlarını da beraberinde getiriyor. Göle ilçesinde de sabah etkili olan sis, ilçe merkezinde yaz aylarında ilginç manzaraları da beraberinde getirdi. Görüş mesafesinin 1-2 metreye düştüğü ilçede özellikle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.