Göle Ovası'nda Arap tavşanı görüntülendi

Güncel

Göle Ovası'nda Arap tavşanı böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde Fatih Şirin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanını, Göle Ovası'nda cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını ovada hayvanlarını otlatan vatandaşlardan Fatih Şirin fark etti.

İlk çekim yaptığında ne olduğunu anlamayan Şirin, daha sonra Arap tavşanı olduğunu öğrendiğini söyleyerek bu bölgede ilk defa bu hayvana rastlandığını dile getirdi.

Türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı; kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesiyle dikkat çekiyor.