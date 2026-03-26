Gölette Ani Su Çekilmesi Balıkları Sürükledi - Son Dakika
26.03.2026 12:05
Kaynarca'da Dımbazlar Göleti, kapatılan mağara ağzının açılmasıyla boşaldı; bazı balıklar dışarıda kaldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, daha önce kapatılan mağara ağzının bilinmeyen nedenle yeniden açılması ile bir anda boşaldı. Göletteki su yer altına girip 1 kilometre ötedeki dere yatağından yüzeye çıkarken, bazı balıklar açıkta kaldı.

Kaynarca'ya bağlı Güven Mahallesi'nde bir mağaranın ağzı, tarihi bilinmeyen bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından taşlarla kapatıldı. Bölgede biriken sularla bir gölet oluştu. Halk arasında 'küçük gölet' olarak bilinen gölete, Dımbızlar Göleti ismi verildi. Dımbızlar Göleti'nin zemininde bulunan ve yıllar önce kapatılan mağara ağzı, dün bilinmeyen nedenle yeniden açıldı. Göletteki su, mağaraya boşaldı. Su daha sonra yer altındaki mağaradan geçerek yaklaşık 1 kilometre ötede dere yatağından yeniden yüzeye çıktı.

BALIKLAR DEREYE SÜRÜKLENDİ

Ani su çekilmesi nedeniyle göletteki bazı balıklar su ile dereye sürüklenirken, bazı balıklar sığ bölgede kaldı. 2 yayın, 1 sazan ve 1 turna balığı vatandaşlar tarafından alındı. Yer altından geçen mağara hattında herhangi bir göçük oluşup oluşmadığı ve yerleşim alanları açısından risk teşkil edip etmediğinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Diğer yandan çekilen gölet dronla görüntülendi.

Haber: İsa ÇİÇEK/KAYNARCA(Sakarya),

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
