Göller Şehri Sivas, Doğal Güzelliğiyle Büyülüyor - Son Dakika
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Göller Şehri Sivas, Doğal Güzelliğiyle Büyülüyor

Sivas, göllerinin güzelliğiyle kendine hayran bırakan bir şehir. Tödürge, Hafik, Akgöl, Karagöl, Vaska, Canova, Sarıgöl, Taşlıgöl ve Çimenyenice gibi göller, farklı renkleriyle adeta bir tabloyu andırıyor. Sivas'ta bulunan bu göller, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor. Sivas'ın göller yöresi olarak tanımlanabilecek nitelikte olduğunu belirten uzmanlar, bu göllerin turizm açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

08.07.2024 11:46
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Göller şehri Sivas, göllerinin güzelliğiyle mest ediyor

SİVAS - Göller şehri olan Sivas, içerisinde barındırdığı gölleriyle kendine hayran bırakıyor.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Sivas, aynı zamanda doğal gölleriyle de ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. Tödürge, Hafik, Akgöl, Karagöl, Vaska, Canova, Sarıgöl, Taşlıgöl ve Çimenyenice gibi göller birbirinden farklı renklerdeki suları ile adeta bir tabloyu andırıyor. Doğa severler için bir yürüyüş rotası oluşturan göller aynı zamanda fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Sivas şehir merkezi ile İmranlı ilçesi arasında tanımlayabildikleri 15'in üzerinde göl bulunduğunu söyledi.

"Sivas Akdeniz'den sonra ikinci sırada"

Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Akdeniz'de göller yöresinde olduğu gibi çok sayıda gölün birbirine yakın konumda yer aldığını ifade ederek bu özelliği ile ülkede ikinci göller yöresinin Sivas'ta bulunduğu belirterek, "Özellikle Sivas şehir merkezi-İmranlı ilçemiz arasında kalsiyum sülfat birimleri içeren Oligosen yaşlı jipsler içerisinde gelişmiş çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göller Yukarı Kızılırmak Jeoparkı olarak tanımladığımız muazzam kalitede, dikkat çekici ve akademik açıdan önem arz eden çıplak jips karstı topografyası içerisinde yer almakta, bu topografyanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Hafik, Tödürge, Batı ve Doğu Lota, Vaska, Sarıgöl, Taşlıgöl, Akgöl, Karagöl ve Canova Gölleri bu jips karstı topografyasında çökme dolinleri içerisinde gelişmiş göllere örnek oluşturmaktadır. Bu göllerden bazıları Hafik ve Tödürge göllerinde olduğu gibi birden fazla çökme dolininin birleşmesiyle oluşurken, bazıları da Akgöl ve Karagöl gibi tek bir çökme dolini içerisinde gelişmiştir. Sahadaki göl sayısı ve oluşumu dikkate alındığında şu ana kadar bilinen bilgilere göre Akdeniz'den sonra ülkemizin ikinci göller yöresi olarak tanımlayabileceğimiz niteliklere sahiptir" dedi.

"Her biri turizm açısından değer oluşturmaktadır"

Akbulut Özpay, göllerin turizm ve jeomiras açısından birer değer oluşturduğunu söyleyerek, "Özellikle göl sayısına baktığımız zaman sadece Sivas şehir merkezi- İmranlı ilçesi arasında bizim tanımlayabildiğimiz 15'in üzerinde göl bulunmaktadır. Bu göllerin bulunduğu saha ve yakın çevresi Yukarı Kızılırmak Jeoparkı ve Yukarı Kızılırmak Doğa ve Kültür Yolu kapsamında tarafımızdan akademik, jeomiras ve turizm bağlamında çalışılmaktadır. Bu miras alanların korunarak gelecekte turizme açılması hem ilimize hem de ülkemizin ekonomisine ve tanınırlığına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Göller Şehri Sivas, Doğal Güzelliğiyle Büyülüyor - Son Dakika

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