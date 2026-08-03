Gölova'da Yürüyüş Yolu Açıldı

Sivas'ın Gölova ilçesinde, önceki dönem Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci'nin adını taşıyan yürüyüş yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye tarafından kendisine fahri hemşehrilik ???????ünvanı verilen ve halen Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kahveci'nin yürüyüş yolunun açılış törenine, Belediye Başkanı Tevfik Ayan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminin ardından yürüyüş yolunu gezen Kahveci, vatandaşlarla sohbet ederek gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Ayan da Kahveci'nin ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yürüyüş yoluna isminin verilmesinin Gölova'nın vefa ve takdirinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Program, yürüyüş yolunun gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.