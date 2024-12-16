Gölpazarı'nda Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı. Eşref Z. idaresindeki 11 RA 794 plakalı kamyonet, Karaahmetler köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Zeynep Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.