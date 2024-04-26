Gölpazarı'nda sentetik uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda sentetik uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gölpazarı\'nda sentetik uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, evlerinde ve üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 9,08 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 adet bong ele geçirildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.04.2024 14:33
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, evlerinde ve üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9,08 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan bong adlı 3 adet aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak Gölpazarı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölpazarı'nda sentetik uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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