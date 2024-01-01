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Gölyaka Hayvan Barınağı'nda Köpek Ölümleri İncelemeye Alındı - Son Dakika
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Gölyaka Hayvan Barınağı'nda Köpek Ölümleri İncelemeye Alındı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki hayvan barınağında yaşandığı öne sürülen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Valilik, konunun ciddiyeti karşısında hızla harekete geçerek soruşturma başlattı. Hayvanların korunması ve güvenli bir çevrede yaşam sürmeleri amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ortak çalışma yürütülmektedir.

Gölyaka Hayvan Barınağı\'nda Köpek Ölümleri İncelemeye Alındı
01.01.2024 - 12:05,
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki hayvan barınağında yaşandığı öne sürülen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe belediyesine ait barınakta köpek ölümlerinin yaşandığı iddiası üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

İddiaların ciddiyeti karşısında Valiliğin ivedilikle harekete geçerek konuyu incelemeye aldığı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayvanların korunması ve güvenli bir çevrede yaşam sürmeleri amacıyla ortak çalışma yürütülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla soruşturmanın sonuçlarına dair bilgiler paylaşılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA
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