Goma'da Barış Gücü Askerleri Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Goma'da Barış Gücü Askerleri Saldırıya Uğradı

M23 isyancılarının saldırılarında 2 Tanzanya askeri öldü, toplam kayıp 20'ye yükseldi.

02.02.2025 19:16
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Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 23 Mart Hareketi (M23) isyancılarının saldırılarında barış gücüne bağlı 2 askerinin öldüğünü bildirdi.

Tanzanya Halk Savunma Gücünün (TPDF) yaptığı açıklamaya göre, Goma'ya 24 ve 28 Ocak'ta düzenlenen saldırılarda Tanzanya'nın barış gücünde görev yapan 2 askeri öldü, 4 askeri de yaralandı.

Açıklamada, KDC'de, M23'ün Goma ve çevresinde düzenlediği saldırılarda ölen barış gücü askeri sayısının 20'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ülkenin doğusunda başlayan çatışmalarda son 5 günde en az 700 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 800 kişi ise yaralandı.

KDC Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak itibarıyla morglarda 773 ceset bulunduğunu, hastane ve morgların yetersiz kaldığını duyurdu.

Bu arada, TPDF, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu altında bölgede bulunan barış gücü askerlerinin güvende olduğunu ve bölgede görevlerine devam ettiğini belirtti.

Tanzanya hükümeti ise kayıplara rağmen barışı koruma görevine bağlı kalacaklarını kaydetti.

SADC, öldürülen 20 barış gücü askerinin 14'ünün Güney Afrikalı, 3'ünün ise Malavili olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Tanzanya, 23 Mart, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Goma'da Barış Gücü Askerleri Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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