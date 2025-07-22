Balıkesir'in Gömeç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi E87 kara yolunda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 BAK 42 plakalı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gömeç'te Otomobil Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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