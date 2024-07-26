Gönen Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geriledi - Son Dakika
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Gönen Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geriledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine içme ve kullanma suyu sağlayan Gönen Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 51 seviyelerinde seyrediyor. Barajdaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Bandırma ve Gönen için kritik uyarı yapıldı.

26.07.2024 20:00
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Gönen Barajı'nda su seviyesi kritik eşiğe geriledi

Bandırma'nın su kaynağı Gönen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 51.96

Bandırma ve Gönen için kritik uyarı, barajdaki su seviyesi düşüyor

Bandırma'nın su kaynağı Gönen Barajı'nda seviyeler düşüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gönen Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 51 seviyelerinde seyrediyor. Bandırma içme ve kullanma suyunu sağlayan Gönen Barajı'nda, havaların mevsim normallerinin üzerinde ve yağışsız geçmesi nedeniyle su seviyesi yarı yarıya geriledi. Gönen Barajı'nda şu anda doluluk oranının yüzde 51.96'ya kadar gerilediğini belirten yetkililer, baraj gölünde sadece 214 günlük su kaldığını ve Gönen Ovası'nın sulaması için de bu barajın kullanıldığını söylediler.

Meteoroloji yetkilileri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın önümüzdeki iki gün de etkili olacağını, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde bölgede 2 günlük yağış beklendiğini belirtti.

1997 yılında Bandırma Belediyesi su isale hattı ile ilgili su danışmanlığı yapan Emekli Öğretim Görevlisi Burhan Arıker, "Yenice Gönen Barajı'nda talveg çizgisi dediğimiz, akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgideki su seviyesi ile barajın içerisinde bulunan su seviyesi arasında yaptığımız ölçümler sonucunda 60 metre derinliğinde suyun olduğu tahmin ediliyor. Bu konularda tam teşekküllü uzman değilim ama önümüzdeki günlerde Bandırma'ya su yeterli gelecektir. Bandırma'nın su sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum. Gönen Barajı'nın 2 milyon metreküp su toplama hacmine sahip. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin güncel verilerinde barajın doluluk oranı yüzde 51.96 seviyelerindedir. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde olan Gönen Barajı'ndan Gönen de faydalanmaktadır. Barajın su seviyesinin yarı yarıya olması nedeniyle herhangi bir su sıkıntısı çekmeyeceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Gönen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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