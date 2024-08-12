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Gönen'de bozuk yol kalmayacak

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Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen'deki 90 kırsal mahallenin 65'inin yollarının tamamen yenilendiğini belirterek, 1 yıl içinde ise tüm kırsal mahallelerin yollarının yenilenmiş olacağını açıkladı.

12.08.2024 11:36  Güncelleme: 11:56
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Gönen'de bozuk yol kalmayacak

BALIKESİR - Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen'deki 90 kırsal mahallenin 65'inin yollarının tamamen yenilendiğini belirterek, 1 yıl içinde ise tüm kırsal mahallelerin yollarının yenilenmiş olacağını açıkladı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, göreve ilk geldiklerinde, "Bütün mahallelerimizde sorunları bitirelim," sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen yollar ile ilgili sorunları çözmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, 90 kırsal mahalleden 65'inin yollarını tamamen yenilediklerini, 11 merkez mahallenin ise tamamında çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Köylerimize girdiğimizde bütün dertleri, sıkıntıları bitirip öyle çıkalım istedik. Şu an taş metrajımız bitiyor. Ayrıcalıklı olarak gördüğümüz 3 kırsal mahallemiz var. Bu köylerimiz Sarıköy, Gündoğan ve Hasanbey. Hepsine doğalgaz yeni geldi. Hattın geçtiği noktalardaki oturuşmalar tamamlandığında hemen yol çalışmalarımıza başlayacağız. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle kanunlaşacak bir genelge var. Artık taş ihalelerimizi 2 senelik olarak değil, 1 senelik olarak yapabileceğiz. Şu an ihaleye çıksak, 31 Aralık 2024'e kadar çıkabileceğiz. Onun için bekletiyoruz. Arkadaşlarımız metraj çalışmalarını toparladıktan sonra, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ne kadar metraja ihtiyacımız varsa o kadar taş ihalesine çıkıp 1 yıl içeresinde 90 köyümüzün tamamını bitirmek hedefindeyiz," dedi.

" Balıkesir'de uyumun temelleri atılıyor."

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle de çalışma noktasında uyum temellerinin atıldığını dile getirerek sözlerine devam eden Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Uyumun temelleri atılıyor ancak hala bekliyoruz. Tabi ki orada da bir oturuşma süreci var. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Bizim isteklerimize göre gelip altyapıyı hazırlamaya çalışan arkadaşlarımız var ama Gönen, Balıkesir'den ne zaman görülecek? Projeler tamamlandığında görülecek. Biz de onu dört gözle bekliyoruz. Burada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile gerçekleştirdiğimiz halk buluşması sonrası isteği ve arzusu olan hemşehrilerimiz tek tek aranmış. Sonrasında bu hemşehrilerimiz bize geldiler ve arandıkları için teşekkür ettiler. Şikayetlerinin arkasında bir şeylerin yapılabilme çabasının olduğunu görmek bile Gönenliler için umut verici. Onun için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Gelecek umut verici, biz umutluyuz. İnanıyorum ki her şey çok daha güzel olacak," diye konuştu.

Kaynak: İHA

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