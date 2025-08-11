Gönen\'de Fabrika Yangını: 1 Tutuklama

NE OLMUŞTU?

Dün, Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, sevkiyat bölümünde çalışan işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti. İşçilerin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna gönderilmişti.