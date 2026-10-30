Gönen\'de Gazze için hayır çarşısı ve bağışlarla 4 milyon 17 bin 780 lira toplandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısı ve bağış kampanyasında 4 milyon 17 bin 780 lira toplandı.

Gönen Gazze Destek ve Yardımlaşma Platformu öncülüğünde, Gönen Kaymakamlığı koordinesinde ve İlçe Müftülüğünün öncülüğünde düzenlenen kampanyaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve gönüllü vatandaşlar destek verdi.

Çarşı Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen hayır çarşısında 3 milyon 502 bin lira bağış toplandı. Etkinliğin ardından yapılan bağışlarla toplam yardım miktarı 4 milyon 17 bin 780 liraya ulaştı.

Yardımlar, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere AFAD'ın ilgili hesabına yatırıldı.

Platform temsilcileri, bağış dekontunu Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş'a makamında takdim etti.

Altıntaş, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocuklara, yetim ve öksüzlere destek olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya katkı sunan belediyeye, müftülüğe, Türkiye Diyanet Vakfı Gönen Şubesine, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, esnafa, hayırseverlere, siyasi parti temsilcilerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Hayır çarşısında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından açılan stantlarda yiyecek, içecek, giyim ve aksesuar ürünleri satışa sunuldu. Vatandaşlar da alışveriş yaparak Gazze'ye yönelik yardım kampanyasına katkıda bulundu.