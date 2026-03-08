Gönül Dağı Oyuncuları Külliye'de Buluştu - Son Dakika
Gönül Dağı Oyuncuları Külliye'de Buluştu

Gönül Dağı Oyuncuları Külliye'de Buluştu
08.03.2026 15:34
Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 'Gönül Dağı' oyuncuları, sevenleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, "Gönül Dağı" dizisi oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında bugün "Gönül Dağı" dizisinin oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Dizide, "Selma" karakterini canlandıran Melis Sevinç, "Taner" rolündeki Berk Atan, "Selami" karakterini canlandıran Eser Eyüpoğlu ve "Cemile"yi oynayan Nazlı Pınar Kaya sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Kaynak: AA

