Gönül Sofrası Etkinliği 1200 Vatandaşla Buluştu

24.03.2026 09:25
AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Evran, Ramazan boyunca 1200 kişiyle Gönül Sofrası etkinliği düzenledi.

Evran, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından oluşturulan programı büyük bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda en fazla ziyareti yapan ilçelerden biri olduklarını anlatan Evran, şöyle devam etti:

"Gönül Sofrası etkinlikleriyle 1200 civarı hemşehrimizle bir araya geldik. Onların sıcacık evlerine, hanelerine ve iş yerlerine misafir olduk. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyerek gönüllere dokunmanın gayreti içerisinde olduk. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba sarf ettik. Üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle ihtiyaç sahibi her haneye ulaşmaya çalıştık. AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı olarak sadece ramazan ayında değil, yılın her günü milletimizin yanında olmaya, gönüllere dokunmaya ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. İlk günkü aşkla milletimize ve memleketimize olan sevdamızla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

