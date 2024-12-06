Gönüllü İtfaiyecilik Kursu Saha Eğitimlerine Başladı

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi iş birliğiyle yürütülen 16. Grup Gönüllü İtfaiyecilik kursuna katılan öğrenciler, saha eğitimlerine başladı.

Karadeniz Ereğli Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda yürütülen gönüllü itfaiyecilik kursunda öğrenciler, dört hafta boyunca sırasıyla "Yanma ve Yangın Bilgisi", "Doğal Afetler", "İlk yardım ve Kurtarmada Kullanılan Düğümler" derslerini teorik olarak gördü.

Kışla Merkez İtfaiye'de başlayan pratik eğitimlerin ilk haftadasında ise öğrenciler, itfaiye binasını, itfaiye araçlarını, yangından korunma ve yangına müdahale ekipmanlarının tanıtımının ardından hortum atma ve hortum toplama işlemleri gerçekleştirdi. Öğrenciler, son olarak takımlar halinde yapılan firkasyon çalışmasının ardından ilk haftayı tamamladı.

Eğitimler, pazar günleri Kışla Merkez İtfaiyesi'nde devam edecek.