Gönüllüler Yangınla Mücadelede! - Son Dakika
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Gönüllüler Yangınla Mücadelede!

23.07.2025 11:25
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Denizli'de gönüllü turuncu timler, orman yangınlarıyla mücadelede profesyonel ekiplere destek oluyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gönüllülerden oluşan turuncu timler, yangınla mücadelede ön safta yer alan kara ekiplerine destek veriyor.

Son yıllarda, orman yangınları için tamamı gönüllülerden seçilen ekiplerin sayısı artmaya başladı. Aldıkları eğitimlerin ardından sahaya çıkan gönüllüler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen "Yeşil Vatan" için çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü de gönüllüleri orman yangınları için bir araya getirdi. İlkyardım ve arama kurtarma gibi eğitimleri almış kişiler öncelikli olarak tercih edildi. Daha sonra bu eğitimleri alan kişilerden oluşan gruba, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve alanda kullanılan araçlarla ilgili eğitim verildi.

İşlerini bırakıp yangın bölgesine gidiyorlar

Bu eğitimlere düzenli katılıp sertifika alanlardan 15'er kişilik 5 yaya timi oluşturuldu ve daha sonra koruyucu kıyafet ve ekipmanla donatıldı.

Denizli'deki gönüllülerin kimisi öğretmen kimi muhasebeci bazıları da fayans ustası. Farklı mesleklere sahip gönüllüler, yangın ihbarı geldiğinde kendi işlerini bırakıp belirlenen alanlarda buluşup yangınla mücadelede orman ekiplerinin yardımına koşuyor.

Acil durumlarda ise gönüllerinin bazıları işten doğrudan yangın bölgesine gidiyor.

Yangınlarında aktif görev alan timler, kendileri için özel hazırlanan turuncu renkli kıyafetleriyle orman ekiplerinin yanında yer alıyor.

Omuz omuza mücadele eden timler, hortum çekiyor, yangının önünün kesilmesi için çapa ve tırmıkla hat açıyor.

Turuncu timler, soğutma çalışmalarında da aktif görev alıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AA muhabirine, orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyenlerin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Denizli genelinde 3 bin 974 gönüllünün olduğunu aktaran Köle, bunların arasından ilkyardım, arama kurtarma gibi eğitimleri almış daha profesyonel kişilerden timler oluşturduklarını ifade etti.

Gönüllülere, profesyonel ekiplerin aldığı eğitimlerin verildiğini aktaran Köle, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadelede diğer ekiplerimiz gibi turuncu timlerimiz de iş güvenliğini ön planda tutarak çalışma yürütüyor. Timlerimizin bütün iş güvenlik malzemelerini, kıyafetlerini bizler veriyoruz. Turuncu timler gerek cephede, gerekse cephe arkasında orman ekiplerine destek oluyorlar. Her time 'ardıç', 'meşe', 'sedir' gibi ağaç isimleri veriyoruz. Bize destek olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Ancak yangın bir afet. Nihayetinde doğal bir afetle mücadele ediyorsunuz. Bundan dolayı arama kurtarma, ilk yardım gibi profesyonel eğitimleri almış kişiler daha faydalı oluyor. Bu konuda onlardan ön cephelerde daha rahat faydalanabiliyoruz."

"Askerimiz vatanı nasıl koruyorsa biz de yeşil vatanı koruyoruz"

Mali müşavir 42 yaşındaki Ferdi Yılmaz, orman yangınlarında isteyerek görev aldığını belirtti.

Kendilerine gerekli her türlü eğitimin verildiğini ifade eden Yılmaz, "Vatanımıza, milletimize hizmet için çağrıldığımız bütün yangınlara gidiyoruz. Severek yapıyoruz bu işi, adı üstünde gönüllüyüz. Elimizden geldiğince ekiplerimize yardımcı oluyoruz. Dağlık, zor arazilere çıkıyoruz ama sevene her şey kolay. Burası yeşil vatan. Nasıl askerimiz sınırda vatanı koruyorsa biz de yeşil vatanı koruyoruz. Ağaçlar da bir canlı sonuçta biz de onları koruyoruz." diye konuştu.

Fayans ustası 53 yaşındaki Fesih Üçel de yangında görev almaktan korkmadığını ifade ederek, "Çağrıldığımda elimdeki işi bırakıp yangın bölgesine gidiyorum. Ormanlar için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

İş güvenliği uzmanı Nusret Güngör ise "Ormancı arkadaşlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hortum çekme, bazı bölgelerde tırmıkla hat açma, bazı bölgelerde trafiğin düzenlenmesi gibi hem saha içerisinde hem geri planda ne görev verirlerse yapıyoruz. Yer ekibiyle beraber en ufak duman kalmayacak şekilde soğutma da yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Denizli, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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