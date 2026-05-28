Google Çalışanı Bahis İle 1,2 Milyon Dolar Kazandı

28.05.2026 10:47
Michele Spagnuolo, şirket içi bilgileriyle Polymarket'te bahis oynayarak gözaltına alındı.

ABD'de bir Google çalışanının, şirket içi bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin ve bahis platformu "Polymarket" üzerinden bahis oynayıp yüksek miktarda kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında dava açıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Michele Spagnuolo hakkında, şirket bilgilerini kullanarak Polymarket platformunda yaptığı bahisler nedeniyle dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Spagnuolo'nun Google'daki pozisyonu sayesinde erken erişim sağladığı şirket içi bilgileri kullanarak bahis oynadığı ve bu yolla yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

Google tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise gizli şirket bilgilerinin bahis amacıyla kullanılmasının şirket politikalarını ihlal ettiği ve çalışanın görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

