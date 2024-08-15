Google, İran Devrim Muhafızları ile Bağlantılı Grubun ABD Başkanlık Seçimi Kampanyasıyla İlgili E-posta Saldırısını Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Google, İran Devrim Muhafızları ile Bağlantılı Grubun ABD Başkanlık Seçimi Kampanyasıyla İlgili E-posta Saldırısını Bildirdi

Google, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir grubun ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyasıyla bağlantılı kişilerin kişisel e-posta hesaplarına erişmeye çalıştığını bildirdi. İran'ın ABD başkanlık seçimine siber müdahalede bulunduğuna ilişkin Microsoft'un yayımladığı raporu doğrulayan Google, raporunda grubun güvenilir bir gönderici gibi davranarak alıcıların bilgilerini çalmaya çalıştığını ifade etti.

15.08.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir grubun mayıs ve haziran aylarında ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyasıyla bağlantılı kişilerin kişisel e-posta hesaplarına erişmeye çalıştığını bildirdi.

Google'ın Tehdit Analiz Grubu, İran destekli bir grubun 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminde yarışan adaylarla bağlantılı kişilerin e-posta adreslerine "kimlik avı postası" göndererek saldırdığı iddialarına ilişkin rapor yayımladı.

İran'ın ABD başkanlık seçimine siber müdahalede bulunduğuna ilişkin Microsoft'un yayımladığı raporu doğrulayan Google, raporunda grubun güvenilir bir gönderici gibi davranarak alıcıların bilgilerini çalmaya çalıştığını ifade etti.

Raporda, mayıs ve haziran aylarında düzenlenen saldırılarda hedef alınan kişiler arasında, eski ve şimdiki yönetim yetkililerinin yanı sıra başkanlık seçimi kampanyasıyla bağlantılı kişilerin bulunduğu belirtildi.

Grubun haziranda üst düzey bir siyasi danışmanın Gmail hesabına erişim sağladığı kaydedilen raporda, durumun yetkililere bildirildiği duyuruldu.

Raporda, grubun ayrıca İsrailli diplomatlara, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve askeri kuruluşlara da kimlik avı postaları gönderdiği iddia edildi.

Microsoft'un raporu

Microsoft Tehdit Analiz Merkezinden 9 Ağustos'ta yayımlanan raporda, bazı İranlı grupların ABD başkanlık seçimini etkilemek amacıyla siber faaliyetlerini hızlandırdığı belirtilmişti.

Raporda, İran'ın ABD'deki seçimlere "siber destekli etki operasyonları" düzenlediği, bazı İranlı grupların bazı hükümet yetkililerinin e-posta hesaplarına kimlik avı postası gönderdiği ifade edilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı bir grubun haziranda hassas bilgileri toplamak için "üst düzey bir başkanlık kampanyası yetkilisini" hedef aldığı kaydedilen raporda, İranlı bir grubun her iki siyasi gruba yönelik ABD merkezli haber siteleri gibi görünen internet siteleri oluşturduğu ve "kutuplaşmayı artırmaya" çalıştığı bilgisine yer verilmişti.

Rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimine müdahale edildiği veya siber saldırı düzenlendiği iddialarını yalanlamıştı.

Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

Trump'ın seçim kampanyası ekibinden 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu.

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda, "İranlı saldırganlar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi." ifadesinin bulunduğuna işaret etmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Microsoft, Joe Biden, Google, İran, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google, İran Devrim Muhafızları ile Bağlantılı Grubun ABD Başkanlık Seçimi Kampanyasıyla İlgili E-posta Saldırısını Bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Google, İran Devrim Muhafızları ile Bağlantılı Grubun ABD Başkanlık Seçimi Kampanyasıyla İlgili E-posta Saldırısını Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement