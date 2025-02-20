Google, İtalya'ya 326 Milyon Euro Ödedi

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ROMA, 20 Şubat (Xinhua) -- Teknoloji devi Google, İtalya'da ödenmemiş vergilerle ilgili bir uyuşmazlığı gidermek için 326 milyon euro (339,4 milyon ABD doları) ödeme yaptı.

İtalya'nın gelir idaresi kurumunun Google'ın 2015-2019 döneminde gelir beyan etmediğini ve gerekli vergileri ödemediğini tespit etmesinin ardından Milano savcıları harekete geçerek Google İrlanda Limited şirketi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Milano Başsavcısı Marcello Viola çarşamba günü yaptığı açıklamada Google'ın varılan anlaşmanın ardından İtalyan vergi makamlarıyla olan uyuşmazlığı çözmek için ödediği 326 milyon euronun vergiler, para cezaları ve faizleri kapsadığını söyledi.