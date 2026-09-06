Gördes\'in Kurtuluşunun 104. Yılında Işın Karaca Konseri

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla Işın Karaca konseri düzenledi.

Konser esnasında sahneye çıkarak, sanatçı Işın Karaca'ya çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Gördeslilere Başkan Besim Dutlulu'nun selamlarını iletti. Genel Sekreter Deste, "Anadolu kadınının, gücünü, dirayetini, cesaretini temsil eden Şehit Makbule'nin doğduğu, büyüdüğü, savaştığı ve şehit düştüğü topraklardayız. Çok özel bir gün. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bugün biz burada eğlenebiliyorsak, Işın Karaca'yı dinleyebiliyorsak, onun cesareti sayesinde daha 20 yaşında düşman işgalinde çatışırken şehit düşen bir kadının toprağı burası çok değerli, çok özel bir yer" dedi.