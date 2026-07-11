Gordie Howe Köprüsü 27 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika
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Gordie Howe Köprüsü 27 Temmuz'da Açılıyor

11.07.2026 10:02
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Kanada ve ABD, Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nü 27 Temmuz'da açma konusunda anlaştı.

Kanada ve ABD'nin, Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nü 27 Temmuz'da açma konusunda anlaştığı bildirildi.

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprüyü açma konusunda Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede önemli bir ekonomik itici güç olacağı vurgulanan köprünün 27 Temmuz'da açılacağı ifade edildi.

İki ülkenin 15 yıllık bir ekonomik kalkınma fonu da dahil olmak üzere, geçiş ücreti yönetimi ve şeffaflık konusunda işbirliğine dayalı önlemler almayı kararlaştırdığı aktarıldı.

Kanada Konut ve Altyapı Bakanı Gregor Robertson, "Yıllar süren planlama, ortak çalışma ve inşaat çalışmalarının ardından Gordie Howe Uluslararası Köprüsü yakında hizmete girecek. Bu köprü, bölgeye yeni bir bağlantı sağlarken, dünyanın en önemli ticaret koridorlarından birini de güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmayı "harika ve adil" olarak nitelendirerek, Kanada hükümetini tebrik etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gordie Howe Köprüsü 27 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika

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