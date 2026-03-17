Gordon-Levitt, BM Dijital Yönetişim Savunucusu Oldu

17.03.2026 20:26
Joseph Gordon-Levitt, BM'nin İnsan Odaklı Dijital Yönetişim savunucusu olarak atandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dijital teknolojiler konusunda kamuoyunun anlayışını güçlendirmek amacıyla oluşturulan İnsan Odaklı Dijital Yönetişim Küresel Savunucusu pozisyonuna Joseph Gordon-Levitt'in atandığını duyurdu.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Gordon-Levitt'in, dijital teknolojilerin günlük yaşamı, hakları ve fırsatları nasıl şekillendirdiğine dair kamuoyunun anlayışını güçlendirmek amacıyla savunucu olarak görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "İnsan Odaklı Dijital Yönetişim Küresel Savunucusu" pozisyonunun yeni oluşturulan bir rol olduğuna dikkat çekilerek, atamanın BM İnternet Yönetişim Forumu (IGF) tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gordon-Levitt'in üsteleneceği yeni görevde eşitlikçi, yenilikçi, sorumlu ve insan merkezli bir dijital yönetişim vizyonunu ilerletmek için IGF ile işbirliği yapacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu atamanın yapay zeka, dijital platformlar ve çevrim içi bilgi ekosistemleri etrafındaki küresel tartışmalar yoğunlaşırken, hızlı dijital dönüşümün kapsayıcılık ve kamu yararına sıkıca bağlı kalmasını sağlamaya yönelik BM'nin taahhüdünü yansıttığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenen IGF, hükümetleri, özel sektörü, sivil toplumu, teknik topluluğu, uluslararası ve hükümetler arası kuruluşları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmayı, en iyi uygulamaları paylaşmayı ve temel dijital yönetişim eğilimleri ve zorlukları konusunda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Teknoloji, New York, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
