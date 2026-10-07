Görele'de arıtma sonrası depo çıkışında norovirüs tespit edilmedi - Son Dakika
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Görele'de arıtma sonrası depo çıkışında norovirüs tespit edilmedi

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Görele Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, ham suyun depolara girişinde norovirüs tespit edildiğini ancak arıtma sonrası depo çıkışı numunelerinde virüse rastlanmadığını açıkladı. Raporda, benzer salgınların önlenmesi için atık yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon önerildi.

Görele Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, tesislerdeki arıtma işlemlerinin ardından depo çıkışından alınan numunelerde norovirüse rastlanmadığını belirtti.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ve eylül aylarında ilçede yaşanan salgın hastalıkların ardından su depolarından numuneler alındığını hatırlattı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Referans Laboratuvarınca yapılan incelemeye ilişkin raporun kendilerine ulaştığını belirten Uzun, ham suyun depolara girişinde salgına yol açan norovirüs tespit edildiğini, ancak tesislerdeki arıtma işlemlerinin ardından depo çıkışından alınan örneklerde virüse rastlanmadığını ifade etti.

Uzun, Sağlık Bakanlığınca iletilen raporda, benzer salgınların tekrar yaşanmaması amacıyla hayata geçirilmesi gereken genel önerilere ilişkin şunları kaydetti:

"Hayvan çiftlikleri ve mezbahalardan kaynaklanan atıkların yüzeysel su kaynaklarına ulaşmasını engellemek amacıyla ilgili kurumlarca saha denetimlerinin artırılması, katı atık toplama ve bertaraf hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi, özellikle köylerde biriken atıkların düzenli toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi, atıkların içme suyu kaynakları, dere yatakları ve yerleşim alanları için risk oluşturmayacak şekilde yönetilmesi, kaymakamlık, İlçe Sağlık Müdürlüğü, belediye ve İl Özel İdaresi başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesi ve alınan tedbirlerin düzenli değerlendirilmesi."

Kaynak: AA
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