Görele\'de Geçici Başkan Atandı

GİRESUN'da tutuklanan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından, belediye meclisinde gerçekleştirilecek seçimde kadar belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi. 7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunan Görele Belediye Meclisi'nde, yeni belediye başkanının, yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.