Giresun'un Görele ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.
Görele Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanya kapsamında Türk Kızılay'ına bağışta bulunanlara Görelespor forması hediye edildi.
Belediye Başkanı Hasbi Dede, kampanyaya destek vermenin sosyal sorumluluğun yanı sıra insani bir görev olduğunu söyledi.
Dede, kampanyaya destek sağlayanlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Görele'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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