Görele\'de üniversite öğrencilerinin resimleri cami avlusunda sergilendi

Giresun'un Görele ilçesinde üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan resimler cami avlusunda sergilendi.

İlçe Müftülüğü koordinesinde uygulanan "Genç Eller Camide Renkler" projesi kapsamında Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerince çizilen şehit portresi, İslamiyet ve yaşam konulu resimler Çatakkırı köyü cami avlusuna yerleştirildi.

Kara kalem çalışmasıyla yapılan Şehit Piyade Er Talha Köroğlu ile Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun resimleri sergi sonrası ailelerine teslim edildi. Öğrenciler şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti.

Cemaatin ilgi gösterdiği resimler 9 köydeki cami avlusunda daha sergilenecek.

İlçe Müftü Vekili Ali Osman Yılmaz, gazetecilere, projeyle cami cemaati ve öğrenciler arasında bir bütünleşme amaçlandığını söyledi.

Gençlerin sanatsal yeteneklerini cami ortamına taşıdığını ifade eden Yılmaz, projeyle öğrencilerin hem kendilerini ifade etme imkanı bulduğunu hem de camilerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu kaydetti.

Din Hizmetleri Uzmanı Soner Köse ise projenin camilerin sanatsal ve sosyal bir buluşma noktası olmasını sağladığını belirtti.