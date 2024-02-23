Görele'deki köy okulunda kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu - Son Dakika
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Görele'deki köy okulunda kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu

Görele\'deki köy okulunda kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu

Giresun'un Görele ilçesinde bulunan İnanca Köyü İlkokulu'nda eğitim gören kız öğrencilere, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri usta öğreticisi Yasemin Ekiz ve 7 kursiyer tarafından saç kesim ve bakım hizmeti sunuldu. Ekiz, çocukların mutluluğuna katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak, bu etkinliğin diğer köy okullarında da devam edeceğini belirtti.

23.02.2024 14:53
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Giresun'un Görele ilçesinde köy okulunda eğitim gören kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri usta öğreticisi Yasemin Ekiz, 7 kursiyerle İnanca Köyü İlkokulu'ndaki kız öğrencilere saç kesim ve bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Çocukların mutlu olmasının önemine işaret eden Ekiz, "Biz de çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk kattık. Bu etkinliğimizi diğer köy okullarımızda da sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Giresun, Görele, Güzellik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görele'deki köy okulunda kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görele'deki köy okulunda kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu - Son Dakika
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