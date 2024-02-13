Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika
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Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Görele\'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dönümü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, ilçenin kurtuluş günü temsilen canlandırıldı, öğrenciler şiirler okudu, mehteran ve halk oyunları gösteri yaptı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, milletin birlik olmanın önemine vurgu yaparken, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu gurur günü yaşadıklarını ifade etti.

13.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, ilçenin kurtuluş günü temsilen canlandırıldı, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, mehteran ve halk oyunları ekipleri ise gösteri yaptı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Kolay millet olunmuyor. Bu millet, devleti ve aziz birliğiyle birlikte tam 3 bin yıldır bir devlete, millete ve orduya sahip. Millet olmanın koşulları zaferde, sevinçte ya da coşkuda aynı zamanda tasada birlik olmaktır." dedi.

Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu ise Görele'nin gurur gününü yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Meydanı, Giresun, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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