Göreme\'de müze girişinde kopan kayaların yaraladığı kişi sayısı 5\'e çıktı

Göreme'de müze girişinde kopan kayaların yaraladığı kişi sayısı 5'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasından kopan kayalar nedeniyle yaralı sayısı 5'e çıktı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alınırken ekipler güvenlik önlemlerini artırdı, enkazda sismik ve akustik dinleme sürüyor.
YARALI SAYISI 5'E ÇIKTI
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, peribacasından kayaların koptuğu olayda yaralı sayısının 5 olduğu belirtildi. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Diğer yandan ekipler güvenlik önlemlerini artırırken, enkazda hassas sismik ve akustik dinleme çalışmaları sürüyor.
Samed Aydın SUN-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,
Kaynak: DHA
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