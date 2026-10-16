Görevden alınan General George'un THAAD-Patriot riskini önceden uyardığı iddia edildi - Son Dakika
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Görevden alınan General George'un THAAD-Patriot riskini önceden uyardığı iddia edildi

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CBS News'e konuşan yetkililer, nisanda görevden alınan ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un İran'a saldırılardan yaklaşık iki ay önce THAAD ve Patriot stoklarının yetersizliği konusunda uyardığını öne sürdü. Yetkililer, bu sıkıntının 2030'a kadar sürebileceğini öne sürdü.

ABD'de görevden alınan Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un, ülkesi ile İsrail'in İran'a saldırı başlatmalarından yaklaşık iki ay önce Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) bataryaları ve Patriot füzesi stoklarının yetersizliği konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, nisanda görevden alınan George'un, özellikle İran'a saldırıların ardından gündeme gelen mühimmat sıkıntısına ilişkin önceden uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Yetkililer, George'un, İran'a saldırılardan yaklaşık iki ay önce Aralık 2025'te yaptığı risk analizinde THAAD bataryalarının ve Patriot füzesi stoklarının yetersizliğiyle ilgili sıkıntının 2030'a kadar sürebileceği uyarısında bulunduğunu iddia etti.

ABD'nin önemli miktarda Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) ve küçük çaplı bombalar gibi saldırı mühimmatına sahip olduğunu savunan yetkililer ise THAAD ve Patriot mühimmatı stoklarının "stratejik risk" düzeyinde düşük olduğunu belirtti.

Yetkililer, savunma mühimmatındaki bu sıkıntının, Ukrayna'ya Patriot füzesi transferlerinin yanı sıra azalan savunma sanayisi kapasitesi ve İsrail'i savunmak için yapılan mühimmat harcamalarından kaynaklanmış olabileceğine işaret etti.

George'un "derhal emekli olacağı" bildirilmişti

Pentagon, 2 Nisan'da Kara Kuvvetleri Komutanı George'un "derhal emekli olacağını" bildirmişti.

ABD basını, Pentagon'dan gelen resmi açıklamadan önce Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'dan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönündeki iddialara yer vermişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

ABD'de kara kuvvetleri komutanları genel olarak 4 yıllığına atanıyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilen George, bu göreve Senatonun onayı sonrasında 2023'te getirilmişti. George'un normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

Kaynak: AA
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