Görevi sona eren Gürsel Tekin, fon mağdurları için hukuk masası kurulacağını açıkladı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yatırım fonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşayan yurttaşlara hukuki destek sağlamak amacıyla "Hukuk Danışma Masası" kurulacağını açıkladı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de fonlar üzerinden bir 'finansal cinayet' yaşandı. Birikimleri eriyen, paralarına ulaşamayan yurttaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. İstanbul İl Başkanlığımız bünyesinde fon mağdurları için 'Hukuk Danışma Masası' kuruyoruz. İl Başkanlığımız bütün fon mağdurlarına açıktır. Avukatlarımızla birlikte hak arama sürecinin her aşamasında yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.