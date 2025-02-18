Görgün, IDEX 2025'te İşbirliklerini Değerlendirdi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile savunma sanayisi alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Görgün'ün, Al Mazrouei ile IDEX 2025 kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede savunma sanayisi alanında iş birliği fırsatları, stratejik ortaklıklar ve teknolojik gelişmelerin ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Savunma sanayiimiz, uluslararası iş birliklerini güçlendirerek yenilikçi çözümler ve güçlü ortaklıklarla yoluna devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Görgün'ün, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile IDEX 2025 kapsamında bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede, Türkiye ve Slovakya arasındaki savunma sanayisi iş birliği, stratejik ortaklıklar ve geleceğe yönelik projelerin ele alındığı vurgulandı.

Görgün'ün ayrıca IDEX 2025 kapsamında Ata Silah, T-Kalıp ve YDS firmalarının stantlarını ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, ziyaretlerde firmaların yenilikçi çözümleri, savunma sanayisindeki kabiliyetleri ve uluslararası pazardaki başarılarının ele alındığı belirtildi.