Goril Yavrusunun Sağlık Durumu İyi

Güncel

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GORİL YAVRUSUNUN DURUMU İYİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, goril yavrusu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ufaklığın durumu şu an iyi. İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavrunun sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte gözlem altında tutulmaya devam edilecek" denildi.