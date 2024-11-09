Görme Bozukluğuna Yeni Tedavi Yöntemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme Bozukluğuna Yeni Tedavi Yöntemi

Japonya ve İngiltere'den bilim insanları, iPS hücreleriyle görme bozukluğunda başarılı sonuçlar elde etti.

09.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve İngiltere'den bilim insanları, görme bozukluğunun tedavisinde kullandıkları yapay kök hücrelerin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi, Japonya'daki iPS Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (CiRA) ile Osaka Üniversitesinden bilim insanları, ileri derecede görme bozukluğu olan 4 kişinin korneasına "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" (iPS) nakli yaptı.

Araştırmacılar, yapay olarak üretilmiş bu kök hücrelerin nakledildiği, ileri derecede görme bozukluğu olan 3 hastanın görme yetisinde 1 yıldan uzun bir süre önemli ilerlemeler tespit edildiğini belirtti.

Son hastanın görme yetisinde de iyileşmeler gözlendiğini aktaran araştırmacılar, ancak bunun uzun sürmediğini bildirdi.

Araştırmacılar, hastaların şimdiye kadar herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını, tedavi yönteminin etkilerinin daha iyi gözlemlenebilmesi için daha fazla nakle ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Araştırmanın bulguları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

ABD merkezli hastane Mayo Clinic'in internet sitesindeki bilgilere göre, iPS, normal bir hücredeki genleri değiştirerek embriyonik kök hücre elde edilmesini sağlıyor. 3 ila 5 günlük embriyolardan elde edilen embriyonik kök hücreleri vücuttaki herhangi bir hücre türüne dönüşebiliyor ve bu yüzden de vücuttaki hastalıklı doku ve organları onarabiliyor.

Nobel Tıp Ödülü, iPS'lerin mucidine verilmişti

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) ilk kez Japonya'nın Kyoto Üniversitesinden Şinya Yamanaka tarafından geliştirilmişti. Yamanaka bu buluşuyla 2012 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

iPS'lerle ilk klinik testler Japonya'nın Riken Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılmıştı. Testlerde yapay olarak üretilmiş kök hücrelerle geliştirilen sağlıklı göz retinası dokusu bir hastaya nakledilmişti.

İPS'ler ayrıca Parkinson ve kalp hastalığı tedavilerinde, ilik nakli ve omurilik onarımında kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Japonya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Bozukluğuna Yeni Tedavi Yöntemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
22:42 CHP’li Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 19:00:13. #1.11#
SON DAKİKA: Görme Bozukluğuna Yeni Tedavi Yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.