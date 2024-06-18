Görme engelli aday, YKS'de yaşadığı mağduriyeti ÖSYM'ye şikayet etti - Son Dakika
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Görme engelli aday, YKS'de yaşadığı mağduriyeti ÖSYM'ye şikayet etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan görme engelli aday Berra Yami, sınavda soruları kendisine okuyan görevlinin telaffuzunu anlamadığı gerekçesiyle sınav görevlisini ÖSYM'ye şikayet ederek, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Engelsiz Erişim Derneği de konuyla ilgili açıklama yaparak, görme engelli öğrencilerin benzer sorunlarla karşılaştığını belirtti ve mağduriyetin giderilmesini talep etti.

18.06.2024 14:15
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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yabancı dil oturuma katılan görme engelli aday Berra Yami, sınavda soruları kendisine okuyan görevlinin telaffuzunu anlamadığı gerekçesiyle sınav görevlisini ÖSYM'ye şikayet ederek, mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulundu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan görme engelli Berra Yami, ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, yaşadığı sorunla ilgili ÖSYM'ye dilekçe vererek, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.

YKS'nin yabancı dil testi oturumuna, Büyükçekmece Rosvita- Timur İmrağ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde girdiğini anlatan Yami, sınav başlamadan önce kendisi için görevlendirilen okuyucu ve işaretleyici öğretmenlerle tanıştığında, görevlilerin branşlarının Biyoloji ve Türkçe olduğunu öğrendiğini söyledi. Bu durumun sınavını olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle okuyucuların değiştirilmesini talep ettiğini ancak talebinin reddedildiğini aktaran Berra Yami, sınav günü yaşadıklarına ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

"Talebim karşılık bulmadı. Sınava başladığımızda biyoloji öğretmeni 'Ben bilmiyorum, okumayacağım' dedi. Türkçe öğretmeni ile sınava başladım. Bana İngilizce bildiğini söyledi. Telaffuzu anlaşılır değildi. Sınavda 10 soru çözdüm, sonrasında moralim çok düştü. Soruları anlayamadım. Tekrar bina başkanını çağırmak istedim, kabul etmediler. Sonrasında sınavı bitirmek istedim. Türkçe öğretmeni telaffuzunun iyi olduğunu, soruları benim yapamadığımı söyledi. Bana 'Sınavda İngilizce öğretmeni olsaydı sana cevapları mı verecekti' dedi. Kendisine böyle bir beklentim olmadığını, sadece dil sınavına hakim birinin olması gerektiğini söyledim. Dil sınavını bir kere bile görseydi, sorulara hakim olurdu."

"Geçen yıl da arkadaşım aynı mağduriyeti yaşamıştı"

Bu sorunu daha önce yaşayan arkadaşları olduğunu söyleyen Berra Yami, "Geçen yıl da arkadaşım aynı mağduriyeti yaşamıştı. Bu sene ben de mağduriyet yaşar mıyım diye sürekli endişe içindeydim. Bu yıl ben yaşadım. Seneye bir başka kişi de bu cümleyi kurmasın istiyorum. Gelecek yıllar için önlemler alınması gerekiyor. Yabancı dil testinde bana ingilizce öğretmenleri mi yardımcı olacak diye yıl içerisinde ÖSYM yetkililerine ulaşmaya çalıştım ama yetkili kişilerden doğru düzgün cevap alamadım" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Erişim Derneği: "Yıllardır birçok görme engelli öğrenci benzer durumlarla karşılaşıyor"

Öte yandan, Engelsiz Erişim Derneğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da "Yıllardır birçok görme engelli öğrenci benzer durumlarla karşılaşmaktadır. Adaylarca ve sivil toplum kuruluşlarınca ÖSYM'ye olumsuz uygulamalar aktarılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. ÖSYM'nin yeterli önlemleri almaması nedeniyle görme engelli öğrenciler, okuyucu kaynaklı sorunlar yüzünden en az bir yıllarını kaybedebilmektedir. Engelsiz Erişim Derneği olarak, Berra Yami'nin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, Berra'nın sınavında görevli bina başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yasal işlem başlatılmasını istiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yasalar çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Adayın dilekçesi ve kamera kayıtları incelenecek

ÖSYM'nin bu durumlarda izlediği yönteme göre, adayın mağduriyet talebi doğrultusunda dilekçesi ve sınav esnasında kayıtta olan kamera görüntüleri incelenecek. Hak mağduriyetinin tespit edilmesi durumunda adaya eş değer bir sınav uygulanabilecek.

ÖSYM, görme engelli adaylar için sınavda okuyucu ve işaretleyiciler görevlendiriyor. Yabancı dil testleri için, görev alacak kişilerin dil ile ilgili yeterliliğine bakılarak sınavlarda görevlendirilmeleri sağlanıyor.

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumuna toplam 12 bin 848, AYT oturumuna 8 bin 334, YDT oturumuna da 1032 engelli aday katıldı. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de de 76 okuyucu-işaretleyici görev aldı.

Kaynak: ANKA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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