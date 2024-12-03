Görme Engelli Ahmet'in Azmi

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Yüzde 91 görme engelli Ahmet, azmiyle herkese ilham oluyor

KARAMAN - Karaman'da doğuştan yüzde 91 görme engeli bulunan 30 yaşındaki Ahmet Çabıtçı, azmiyle herkese ilham oluyor.

Anne karnında gelişimini tamamlamadığı için doğum sonrası kuvöze alınan Ahmet Çabıtçı'nın göz damarları, doğduğunda gözlerinin kapatılmaması nedeniyle kurudu ve görme yeteneğini büyük ölçüde kaybetti. Yüzde 91 görme engeli olmasına rağmen eğitim hayatını başarıyla sürdüren Çabıtçı, 2022 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim yolculuğuna ara vermeyen Çabıtçı, şu anda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Radyo-Televizyon Programcılığı Bölümünde ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümünde öğrenim görüyor. 3 üniversite bitirme yolunda ilerleyen Çabıtçı, azmi ve kararlılığıyla herkes için örnek teşkil ediyor.

"Sosyalleşmek için üniversite okudum"

Hayatından kısaca bahseden Ahmet Çabıtçı, "İlkokulu görme engelliler sınıfında okudum. Ortaokulu kaynaştırma eğitimi alarak tamamladım. Liseyi açık öğretim yoluyla bitirdim. İlk üniversitemi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudum ve 2022 yılında mezun oldum. Sonrasında ikinci üniversite olarak Radyo-Televizyon Programcılığı bölümüne başladım ve şu anda açık öğretim üzerinden eğitimime devam ediyorum. Üçüncü olarak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümünde okuyorum. Biz dört kardeşiz; bir ikizim, bir ablam ve bir abim var. Anne karnında gelişimim tamamlanmadığı için doğduğumda beni kuvöze koymuşlar. Kuvözde gözlerimi kapatmamışlar ve bu durum, beyine giden göz damarlarımın kurumasına yol açmış. Üniversite okumak istememin sebebi, sosyalleşmek ve insan içine karışmaktı. Çünkü 2017 yılına kadar beyaz baston kullanmıyordum ve birinin yardımı olmadan dışarı çıkıp bir yere gidip gelmem mümkün değildi. Ancak kıymetli hocalarımın desteğiyle beyaz bastona alıştım ve bağımsız hareket etmeye başladım. Bu motivasyonla üniversite sınavına girdim ve kazandım. Sonrasında üniversiteye gidip gelmeye başladım" dedi.

"Evde oturduğumda kimse bana altın tepside bir şey sunmayacak"

İnsanlara ilham kaynağı olmak istediğini söyleyen Çabıtçı, "Beni motive eden en önemli şey, insanların engellilere yönelik bakış açısını değiştirme isteğim. Evde oturduğumda kimse bana altın tepside bir şey sunmayacak. Kendimi topluma kanıtlamalı ve engellilerin de bu toplumun bir parçası olduğunu göstermeliyim. Bu sayede insanlar, 'Engellilere de hak tanınmalı' demeye başlayacak. Evden çıkamayan ve bağımsız hareket edemeyen birçok engelli var. Onların da benden ilham alarak hayata karışmalarını sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"Korktukça başarısızlık ihtimali artar"

Gençlere önerilerde bulunan Ahmet Çabıtçı, "Kariyer hedefim, en sevdiğim alan olan radyo-televizyon sektöründe çalışmak. Zor gibi görünse de bu zorlukları aşacağıma inanıyorum. Bunun dışında bir iş sahibi olup kendi yaşamımı idame ettirmek istiyorum. Gençlere tavsiyem, her zaman istekli ve kararlı olmalarıdır. Bir tarih ya da edebiyat bölümünde eğitim alıyorsa bile kararlılık göstermelidir. Üniversite okurken birçok kişi 'Bırak gitsin, zaten zorluğu görüp bırakacak' dedi. Bu sözleri bizzat duydum ama 'Ne olursa olsun, dört ya da beş yılda da olsa bu bölümü bitireceğim' dedim. Nihayetinde pes etmedim ve emeğimin karşılığını aldım. Gençler, mücadele etmekten korkmasın. Korktukça başarısızlık ihtimali artar" dedi.

"Kendi paramı kazanıp ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum"

Hayallerini anlatan Çabıtçı, "Gelecek planlarım arasında radyo sektöründe çalışmak ya da başka bir iş sahibi olmak var. Kendi paramı kazanıp ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bu benim temel hedefim. Bilgisayar kullanımında da kendimi geliştirdim. Web sitesi tasarımı gibi konularda temel bilgilerim var. Çağrı merkezi gibi alanlarda da çalışabilirim. Bilgisayarları aktif olarak kullanıyorum çünkü görme engelliler için geliştirilmiş sesli programlar var. Bu programlar, ekrandaki yazıları bize seslendiriyor ve klavye tuşlarını tanımlıyor. Bu sayede birçok görme engellinin yazılım geliştirdiğini, bilgisayar programları yazdığını ve bunları insanların kullanımına sunduğunu biliyorum" diye konuştu.