Görme Engelliler İçin Braille Kur'an Kursu - Son Dakika
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Görme Engelliler İçin Braille Kur'an Kursu

Küçükçekmece'deki kurs, görme engellilere Braille Mushaflar sunarak hafızlık eğitimine destek oluyor.

03.12.2024 11:16
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Küçükçekmece'deki Kur'an kursunda basılan Braille alfabeli Mushaflar, görme engelli hafız adaylarına ezberde büyük kolaylık sağlarken Türkiye'de ve dünyada ihtiyacı olan yerlere gönderiliyor.

Halkalı'da 2012 yılından beri hizmet veren Çamlıkaltı Erkek Kur'an Kursu, Türkiye'de görme engelli öğrencilere yönelik tek kurs olma özelliği de taşıyor.

Kursun kabartma ve sesli veri hazırlama biriminde yaklaşık 10 yıldan bu yana basılan çok sayıda kabartma Mushaf, buradaki hafız adaylarının ihtiyacını gidermekle kalmıyor. Basılan Kur'an-ı Kerimler, talep edilmesi durumunda Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanına da gönderiliyor.

Doğuştan görme engelli 29 yaşındaki Kur'an kursu hocası Ali Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basılmasının büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Duman, 2010'da hafızlık yapmaya karar verdiğinde Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim'le eğitim veren böyle kurslara ulaşmanın zor olduğunu kaydetti.

Bu kursun açılmasıyla kabartma Mushaf'a ulaşmanın çok kolay hale geldiğini dile getiren Duman, "Kurs bünyesindeki atölye açıldıktan sonra Braille alfabeli yaklaşık 1000 Kur'an-ı Kerim basıldı. Aynı şekilde elifba cüzü, seçme sureler, bazı kabartma kitaplar hazırladık. Bu hizmetimiz halen devam ediyor. İhtiyacı olan kardeşlerimiz bize ulaştıklarında adreslerine Kur'an-ı Kerimleri gönderiyoruz." diye konuştu.

Duman, 2019'da göreve geldiğinde sorumlu olduğu sınıfta Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen görme engelli 9 hafızın da mezun olduğunu, bu kişilerin memleketlerinde kabartma Kur'an-ı Kerim'le hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Her kabartma Kur'an-ı Kerim 6 ciltten oluşuyor

Atölyede basılan kabartma Kur'an-ı Kerimlerle mezun olan hafızlarla iletişimi asla kesmediklerine dikkati çeken Duman, "Görme engelli hafızların gittiği yerlere materyallerini göndermeye devam ediyoruz, onlarla sürekli görüşüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, oraya Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla ulaşıp istediklerini kursumuzdan göndermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duman, şu an 8 görme engelli öğrencinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hafızlığını bitirdiğini kaydetti.

Braille alfabesini bilmeyen öğrencilere yaklaşık 1,5 ayda kabartma yöntemiyle Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini anlatan Duman, şöyle devam etti:

"Öğrenciler genelde lise çağlarında oluyor. Burada hafızlığı yaparken açık öğretim imam hatip lisesinde okuyorlar. Bu sırada hafızlık da bitmiş oluyor. Kursumuzun resmi Arapça bölümü var. Orada İslami ilimler okuyorlar. Daha çok ilahiyat veya başka fakültelere giderek üniversite okuyan arkadaşlarımız da oluyor. Ardından çoğunlukla Diyanet İşleri Başkanlığında ve farklı kurumlarda görev alıyorlar."

"Geçen sene bir ülkeye Kur'an-ı Kerim gönderdik, ülkenin ismini ilk defa duymuştum. Bu, beni o kadar mutlu etti ki bu duygularla anlatılacak bir şey değil." diyen Duman, tekrar dünyaya gelse yine Kur'an kursunda öğrencilere hizmet etmeyi isteyeceğini belirtti.

Duman, kabartma Kur'an-ı Kerim'in her cildinde beşer cüz olmak üzere 6 cilt şeklinde toplam 900 sayfadan oluştuğunu sözlerine ekledi.

"Bu işi yapmaktan mutluluk ve huzur duyuyorum"

Atölyede gönüllü çalışan, yüzde 90 görme engelli Mustafa Göz ise öğrencilerin kabartma kitapla Kur'an-ı Kerim öğrenme ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olduklarını söyledi.

Göz, kursta görme engelli öğrenciler için Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim, elifba cüzü, tecvit kitabı ile seçme sureler kitapçığı basımının yapıldığını kaydederek, "Bu işi yapmaktan mutluluk ve huzur duyuyorum. En son kendilerinden Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim isteyen Sivas'ta bulunan 10 yaşındaki görme engelli hafızlık öğrencisi bir kız kardeşimize kabartma Kur'an-ı Kerim hediye ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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