Görme engelliler, Samsun'da otobüslerde sesli anons talep ediyor - Son Dakika
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Görme engelliler, Samsun'da otobüslerde sesli anons talep ediyor

Görme engelliler, Samsun\'da otobüslerde sesli anons talep ediyor

Samsun'da bir grup görme engelli, şehir içi belediye otobüslerinde sesli anons yapılması talebinde bulundu. Görme engelliler, Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak sesli anons sistemi için erişebilirlik mücadelesi başlattıklarını belirtti. Henüz sonuç alamadıklarını ifade eden grup, insan hakları temelinde eşit ve erişilebilir yaşam hakkının ihlal edildiğini vurgulayarak destek beklediklerini söyledi.

14.03.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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Samsun'da bir grup görme engelli, şehir içi belediye otobüslerinde "sesli anons" yapılması talebinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan görme engelliler, bastonlarını yere vurarak şehir içindeki toplu taşıma otobüslerinde sesli anons yapılmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan Hasan Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemi için erişebilirlik mücadelesi başlattıklarını söyledi.

Bu konuda Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirten Kayan, "Belediyeyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç elde edilemedi. Samsun'da yaşayan bir grup görme engelli birey ve engelliler alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları olarak, bunun için hukuki mücadele olsa bile vazgeçmeyeceğimizi buradan söylüyoruz. Otobüslerde sesli anons sistemini aktif hale getirmeyip insan hakları temelinde eşit ve erişilebilir şekilde yaşam hakkını ihlal edenlerin sesimizi duymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayan, Samsun'da yaşayan tüm vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının kendilerine destek olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. ???????

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelliler, Samsun'da otobüslerde sesli anons talep ediyor - Son Dakika

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