Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını istiyor

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Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmalarını istiyor.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin şehir hayatında pek çok sorunla karşılaştığını belirtti.

Kent mobilyalarının ve rastgele park edilen elektrikli skuterlerin son zamanlarda sıkça karşılaştıkları sorunlar arasında bulunduğunu anlatan Demirci, bu skuterlerin sadece görme engellilerin değil, başkalarının da kaza yapmasına yol açabileceğine dikkati çekti.

Yetkililerin skuterler için çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Demirci, elektrikli skuterler için park yerleri yapılabileceğine işaret etti.

Elektrikli skuterleri kaldırıma bırakanların yaşlı, engelli, hamile insanları düşünmeleri gerektiğini dile getiren Demirci, "Buna biri takılıp düşer mi diye insanların empati kurması gerekir. Lütfen elektrikli skuterleri rastgele bırakmak yerine ayak altı olmayan bir köşe bulup oraya bıraksınlar." dedi.

Demirci, şunları söyledi:

"Araçlar kaldırıma çıkmasın diye koyulan mantarlar da zorluk yaşatıyor. Sarı şeritler standartlara uygun yapılmamış, ağaçta bitiyor veya bir direkte sona eriyor. Kaldırımlardaki tabelaların standart yüksekliği vardır. Şehir mobilyaları da standartlara uygun olmalı. Bu tür rastgele yapılmış işler nedeniyle görme engelliler mağdur oluyor."

Engellilerin kent hayatı dışında da sorunları olduğunu ifade eden Demirci, görme engelliler okulunun kapanma olasılığı bulunduğunu, yatalak engellilerin bakım ücretlerinin ve engelli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Demirci, zihinsel engelli çocuğu bulunan ailelerin "Çocuk ben öldükten sonra ne olacak" kaygısı taşıdığını belirterek, bu konularda da devletin çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"Otobüs duraklarına sesli anons sistemi getirilsin"

Görme engelli Yılmaz Sezen de kendisi gibi görme engelli eşiyle yürürken, karşılarına çıkan engeller nedeniyle zorluk çektiklerini anlattı.

Sarı şeritleri kesen ağaç, rögar kapağı ve benzeri şeylerin kendilerini zorladığını ifade eden Sezen, şeritlerin bitimine denk gelen inşaat sahalarının da kendileri için tehlikeye neden olduğunu kaydetti.

Sezen, şunları söyledi:

"Yollardaki çukurlarda düşüyor gibi hissediyoruz. Sarı şeritlerimiz bazı yerlerde belli belirsiz. Az önce sarı şeritten geldik, önümüze tel çıktı, yolumuzu bulamadık, inşaat mı var belli değil. Skuterlere bir an önce yer yapılmalı veya tamamen kaldırılmalı. Lütfen skuter kullanan kişiler bunları kaldırımın ortasına bırakmasın, görme engelli vatandaşlar bunu fark edemeyebilir, bizler sizin gibi gören kişiler değiliz.

Bazı otobüslerde sesli sinyaller çalışmıyor. Duraklarda hangi otobüsün geldiğini sormak zorunda kalıyoruz. Yetkililerimiz otobüs duraklarına sesli sistem yapsın, gelen otobüsün hat numarası söylensin."