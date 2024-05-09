Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını istiyor

Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını istiyor

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, engelli bireylerin şehir hayatında karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, elektrikli skuterlerin park yerlerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kaldırımlardaki engellerin kaldırılması, otobüs duraklarına sesli anons sistemi getirilmesi gibi tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

09.05.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmalarını istiyor.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin şehir hayatında pek çok sorunla karşılaştığını belirtti.

Kent mobilyalarının ve rastgele park edilen elektrikli skuterlerin son zamanlarda sıkça karşılaştıkları sorunlar arasında bulunduğunu anlatan Demirci, bu skuterlerin sadece görme engellilerin değil, başkalarının da kaza yapmasına yol açabileceğine dikkati çekti.

Yetkililerin skuterler için çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Demirci, elektrikli skuterler için park yerleri yapılabileceğine işaret etti.

Elektrikli skuterleri kaldırıma bırakanların yaşlı, engelli, hamile insanları düşünmeleri gerektiğini dile getiren Demirci, "Buna biri takılıp düşer mi diye insanların empati kurması gerekir. Lütfen elektrikli skuterleri rastgele bırakmak yerine ayak altı olmayan bir köşe bulup oraya bıraksınlar." dedi.

Demirci, şunları söyledi:

"Araçlar kaldırıma çıkmasın diye koyulan mantarlar da zorluk yaşatıyor. Sarı şeritler standartlara uygun yapılmamış, ağaçta bitiyor veya bir direkte sona eriyor. Kaldırımlardaki tabelaların standart yüksekliği vardır. Şehir mobilyaları da standartlara uygun olmalı. Bu tür rastgele yapılmış işler nedeniyle görme engelliler mağdur oluyor."

Engellilerin kent hayatı dışında da sorunları olduğunu ifade eden Demirci, görme engelliler okulunun kapanma olasılığı bulunduğunu, yatalak engellilerin bakım ücretlerinin ve engelli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Demirci, zihinsel engelli çocuğu bulunan ailelerin "Çocuk ben öldükten sonra ne olacak" kaygısı taşıdığını belirterek, bu konularda da devletin çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"Otobüs duraklarına sesli anons sistemi getirilsin"

Görme engelli Yılmaz Sezen de kendisi gibi görme engelli eşiyle yürürken, karşılarına çıkan engeller nedeniyle zorluk çektiklerini anlattı.

Sarı şeritleri kesen ağaç, rögar kapağı ve benzeri şeylerin kendilerini zorladığını ifade eden Sezen, şeritlerin bitimine denk gelen inşaat sahalarının da kendileri için tehlikeye neden olduğunu kaydetti.

Sezen, şunları söyledi:

"Yollardaki çukurlarda düşüyor gibi hissediyoruz. Sarı şeritlerimiz bazı yerlerde belli belirsiz. Az önce sarı şeritten geldik, önümüze tel çıktı, yolumuzu bulamadık, inşaat mı var belli değil. Skuterlere bir an önce yer yapılmalı veya tamamen kaldırılmalı. Lütfen skuter kullanan kişiler bunları kaldırımın ortasına bırakmasın, görme engelli vatandaşlar bunu fark edemeyebilir, bizler sizin gibi gören kişiler değiliz.

Bazı otobüslerde sesli sinyaller çalışmıyor. Duraklarda hangi otobüsün geldiğini sormak zorunda kalıyoruz. Yetkililerimiz otobüs duraklarına sesli sistem yapsın, gelen otobüsün hat numarası söylensin."

Kaynak: AA

Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelliler, şehirlerde hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement