Görme engelliler trafik denetimi yaptı, beyaz bastona dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme engelliler trafik denetimi yaptı, beyaz bastona dikkat çekti

Kayseri'de trafik polisleri ile beraber trafik denetimine katılan görme engelli vatandaşlar, beyaz bastona dikkat çekti. Görme engelliler, beyaz bastonun yaya yolunda geçiş üstünlüğü olduğunu ve sürücülerin bu kurala uyması gerektiğini dile getirdi.

10.08.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelliler trafik denetimi yaptı, beyaz bastona dikkat çekti

KAYSERİ - Kayseri'de trafik polisleri ile beraber trafik denetimine katılan görme engelli vatandaşlar, beyaz bastona dikkat çekti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlar trafik denetimine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda trafik polisleri tarafından durdurulan sürücülere, beyaz baston hakkında bilgiler veren görme engelli vatandaşlar, dikkat edilmesini istedi. Beyaz bastonların yaya yolunda geçiş üstünlüğü olduğunu belirten görme engelliler,sürücülerinde bu kurala uyması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hasan Gencer; "Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte Beyaz Bastonu Fark Et Etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğimizde farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülerimize çeşitli broşürler dağıtarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın kullandığı beyaz baston asfalta değdikten sonra yol hakkının olnlara ait olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu şekilde mahrumiyeti olan vatandaşlarımızın üzerinde sürücülerin daha da dikkat etmesi için vatandaşlarımızda bu olguyu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür farkındalık amacıyla yaptığımız etkinlikler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelliler trafik denetimi yaptı, beyaz bastona dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden açılıyor Instagram saat 21.30'da yeniden açılıyor
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelliler trafik denetimi yaptı, beyaz bastona dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement