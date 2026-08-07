Görmez'den Şam'da Üniversite İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Görmez'den Şam'da Üniversite İşbirliği Vurgusu

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Mehmet Görmez, Şam'daki üniversitelerle işbirliği ve ortak program geliştirmeyi hedefliyor.

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, Şam'daki kadim üniversite gelenekleriyle kurulmakta olan kendi üniversiteleri arasında bağ kurmayı ve ortak programlar geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Rektör Görmez, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri ile Suriye Başmüftüsü Usame Rıfai'nin daveti üzerine geldiği Şam'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şukri ile Suriye Başmüftüsü Rıfai'nin ülkelerindeki savaş sırasında 13 yıl boyunca Türkiye'de kaldığını hatırlatan Görmez, Şukri ve Rıfai ile Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'deki Suriyelilere yönelik çok önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

İstanbul'da yeni kurulmakta olan Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adına Şam'ı ziyaret ettiğini dile getiren Görmez, "Asıl geliş gayemiz aslında Şam'daki kadim üniversite gelenekleriyle bizim yeni kurulmakta olan üniversitemiz arasında şimdiden bağlar kurmak ve ortak programlar geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Görmez, 13 yıl boyunca zor zamanlarda Suriyelileri Türkiye'de misafir eden, onlara yardımcı olan bir milletin ferdi olarak yüz akıyla buraları ziyaret etmenin büyük bir nimet olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada sokaklarda, camide, içeride, dışarıda herkesin, o 13 sene Türkiye'de gördükleri muameleden dolayı teşekkürlerini, minnetlerini ifade ediyor olmaları hakikaten bizim için çok büyük bir onur. Milletimizin alicenaplığını göstermesi bakımından son derece önemli."

Görmez, Türk ve Suriye halkının zor zamanlarda birbirinin yanında olduğunu vurgulayarak, Suriyeliler ülkelerini yeniden imar ederken de aynı dayanışmanın sürmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Suriye'nin savaş dönemi dahil olmak üzere 60 yıl boyunca ihmal edildiğini kaydeden Görmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlerimizin, 60 yıl ihmal edilen ülkelerini yeniden imar etme zamanı geldi. Bunu da Türkiye'deki kardeşleri ve komşularıyla birlikte yapacaklarına inanıyorum.

Allah nasıl 60 yıllık zulüm ve istibdadı 11 günde sona erdirdiyse, 60 yıllık ihmalin ardından da bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmayı buradaki kardeşlerimize nasip etsin."

Emevi Camii'nde Şam halkına hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Görmez, Suriye'nin yeniden imar sürecinin Türkiye ile kurulacak güçlü işbirlikleri sayesinde daha sağlam temeller üzerine inşa edileceğine inandığını söyledi.

Üniversiteler arası "bilimsel işbirliği"

Ziyareti kapsamında Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Biladüşşam Üniversitesini ziyaret ettiğini aktaran Görmez, iki ülkenin akademisyenleriyle bilimsel işbirliği imkanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Şam Üniversitesi'nin İslam dünyasına önemli ilim adamları yetiştiren köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Görmez, uzun yıllar ihmal edilen üniversitelerin yeniden güçlendirilmesinin Suriye'nin kalkınma sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Üniversitelerle temaslarında bilgi alışverişlerinde bulunduklarını belirten Görmez, "Ne tür işbirlikleri yapabileceğimizi, Türkiye ile Suriye'nin geliştirdiği bu birlik, beraberlik ve kardeşliği buradan sonra da ilmi çalışmaları nasıl daha temellendireceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Görmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görmez'den Şam'da Üniversite İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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